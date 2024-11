Solà (Foc Nou) crida la militància d'ERC a votar aquest dissabte "per al futur del país"

BARCELONA 30 nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de 'Foc Nou' a presidir ERC, Helena Solà, ha cridat la militància d'ERC a votar aquest dissabte "per al futur del país" en les eleccions internes del partit per elegir el seu president i la nova direcció.

"Avui és un dia molt important per al futur d'ERC, però també ho és per al futur del país. Avui decidim què volem, si volem continuar com fins ara o si volem canviar", ha defensat en un vídeo difós a X i recollit per Europa Press.

"Expressa't amb llibertat. Expressa el que sents, el que penses, el que millor per al futur d'ERC i el millor per al país", ha traslladat als militants, que han de decidir entre tres llistes: 'Militància Decidim', 'Nova Esquerra Nacional' i 'Foc Nou'.