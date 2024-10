Solà (ERC) avisa d'un possible "risc d'escissió" en el partit si guanyen Junqueras o Godàs

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata de 'Foc Nou' a presidir ERC, Helena Solà, ha avisat d'un possible "risc d'escissió" en el partit si guanya alguna de les candidatures considerades oficialistes, és a dir, 'Militància Decidim', encapçalada per l'expresident d'Esquerra Oriol Junqueras, o 'Nova Esquerra Nacional', encapçalada per l'exalcalde de Vilassar de Dalt (Barcelona) Xavier Godàs.

"Difícilment acceptaran a persones de l'altra candidatura. És un error brutal. Hi ha molt talent i moltes persones molt vàlides en ambdues candidatures que no podem perdre", ha sostingut en una entrevista publicada aquest dilluns a 'Vilaweb' i recollida per Europa Press.

També ha indicat que des de 'Foc Nou' no tenen "cap preferència, ni amb els uns ni amb els altres", i ha avançat que si arriben a algun acord després del procés congressual serà amb la candidatura que respecti els seus objectius, textualment.