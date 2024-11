Solà diu que "arribat el moment" pactaran amb qui accepti els seus principis

Defensaran "tornar a situar la independència al centre"

BARCELONA, 21 nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la presidència d'ERC de Foc Nou, Helena Solà, ha afirmat aquest dijous que "arribat el moment" pactaran amb la candidatura que accepti els seus principis en cas de celebrar-se una segona volta després del congrés del partit del 30 de novembre.

Ho ha dit en una entrevista a Ser Catalunya en la qual ha assegurat que no tenen cap acord signat ni més simpatia per cap de les altres dues candidatures --Militància Decidim i Nova Esquerra Nacional-- i que una de les seves condicions imprescindibles és "tornar a situar la independència al centre", a més de qüestionar els acords amb el PSC.

Solà proposa que el partit celebri una consulta passat un any de la investidura del president de la Generalitat, Salvador Illa, per saber "el nivell de compliment de l'acord i què implica per a Esquerra" i fer una investigació a fons dels actes de la campanya paral·lela coneguts els darrers mesos.

ENTRAR AL GOVERN

La candidata ha coincidit amb les paraules de l'expresident de la Generalitat Artur Mas que defensava que si Oriol Junqueras guanya les primàries hi ha "més possibilitats de veure un nou tripartit a Catalunya" perquè Mas dona una opinió fonamentada en fets, en les seves paraules, i ha posat d'exemple l'acord per entrar al Govern de l'Ajuntament de Barcelona.

Solà ha manifestat que la seva candidatura té clar que no entraran "mai" al Govern amb el PSC.

ESCISSIÓ

També ha afirmat que "és possible que passi" una escissió en el partit perquè tots els mitjans de comunicació ho pregunten i la gent del carrer també està preocupada, ha dit, però espera i desitja que no es produeixi.

Per això, ha presentat la seva opció com aquella que no se situa en el "foc creuat que tenen les altres candidatures" i la que té capacitat per integrar persones que defensen les altres llistes.