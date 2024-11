Solà arriba a la seu d'ERC per seguir el resultat del congrés: "Segurament" hi haurà sorpreses

BARCELONA 30 nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de 'Foc Nou' a presidir ERC, Helena Solà, ha arribat a les 19 d'aquest dissabte a la seu d'ERC per seguir el resultat de la votació telemàtica del 30 Congrés Nacional del partit, que se sabrà a les 20, i ha augurat que "segurament" hi haurà sorpreses.

Ho ha dit en declaracions a la premsa amb el candidat a secretari general, Alfred Bosch, en preguntar-se-li per les dades de participació, que a les 19 hores eren del 78,8% dels militants, 6.328 afiliats, del total de 8.030 militants anomenats a emetre el seu vot.

Ha celebrat que aquesta votació ja ha mobilitzat més militants que la del 2 d'agost per decidir si es votava a favor d'investir Salvador Illa (PSC) president de la Generalitat, i que va ser del 75%: "Segurament es confirmi el que hem estat dient, que no hi haurà proporcionalitat entre els avals i els vots".