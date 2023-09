Sol Daurella, Marc Puig, Ignacio Cirac, Bad Gyal, Lita Cabellut i Grant Dalton, Premis La Vanguardia

Els Reis lliuren la primera edició dels premis en el 142 aniversari del diari



BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Coca-cola Europacific Partners, Sol Daurella; el president i conseller delegat de Puig, Marc Puig; el físic i professor Ignacio Cirac, la cantant Bad Gyal, la pintora Lita Cabellut i el ceo de la Copa Amèrica Grant Dalton han rebut els I Premis La Vanguardia de mans del Rei Felip VI, la Reina Letizia i la vicepresidenta primera del Govern espanyol en funcions, Nadia Calviño.

La gala d'entrega s'ha celebrat aquest dilluns a la nit en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), a Barcelona, en la primera edició d'uns premis anuals creats pel Grup Godó amb motiu del 140 aniversari del diari el 2021, però que no s'han celebrat fins aquest any --142 aniversari-- per la pandèmia del coronavirus.

El comte de Godó i president editor de 'La Vanguardia', Javier Godó, ha obert l'acte agraint la presència de premiats i convidats i ha subratllat "la independència, el rigor i la serietat" del diari que van fundar els seus besavis Carlos i Bartolomé Godó.

SOL DAURELLA

En la categoria 'Empresària de l'any' s'ha distingit Daurella "pel seu compromís social amb la igualtat i la inclusió", per la seva determinació davant reptes empresarials com el desenvolupament tecnològic, la sostenibilitat i la innovació, i per convertir una empresa local en un soci principal de Coca-cola.

En la seva intervenció, Daurella ha assenyalat com a "clau de l'èxit" l'esperit empresarial de la seva família, basat en l'empatia, i la passió pel treball ben fet, segons ella.

MARC PUIG

Sobre Puig, premi 'Empresari de l'any', el jurat ha destacat "la seva valentia, ambició i audàcia en la presa de decisions" i el seu lideratge al capdavant de la companyia Puig.

Marc Puig ha recordat el seu pare, del que ha dit que els va inculcar el valor de la il·lusió: "Mentre poseu il·lusió i la gent tingui il·lusió pel projecte, això no hi ha qui ho pari".

IGNACIO CIRAC

Cirac --premi 'Innovació'-- ha estat reconegut per les seves "pioneres investigacions que han desenvolupat un sistema de computació basat en mecànica quàntica" que permetrà dissenyar algoritmes més ràpids i amb aplicacions en el disseny de materials i fàrmacs, en processos industrials, comunicacions i l'acceleració de sistemes intel·ligència artificial, entre uns altres.

El físic i professor ha afirmat sentir-se un "gran privilegiat" per rebre aquest premi, i ha donat les gràcies a totes les persones que l'han acompanyat durant la seva trajectòria.

LITA CABELLUT, BAD GYAL, GRANT DALTON

Han premiat Lita Cabellut en la categoria de 'Cultura' pel seu singular univers creatiu, la seva tècnica personal i per ser "una de les pintores més cotitzades del món", i l'artista, que resideix a l'Haia (Països Baixos), ha assegurat que, malgrat no estar a Espanya, la seva herència genètica en la seva obra és innegable.

El premi al 'Talent Jove Internacional' ha recaigut en Bad Gyal "pel seu esperit transgressor, la seva carismàtica personalitat i per haver-se convertit en una de les icones femenines de la música 'dancehall' i trap llatí".

En la seva intervenció, la cantant ha assegurat que no es considera un referent ni un model, sinó una noia que es refugia en la música, i ha recordat a les jugadores de la selecció femenina de futbol, a les que sí considera referents: "Han lluitat per coses que encara són molt necessàries i considero que últimament han estat unes reines i ho han fet molt bé".

Grant Dalton ha estat reconegut en 'Impuls Ciutats' com a màxim responsable de la Copa Amèrica de Vela, "un dels grans esdeveniments esportius que pretenen deixar petjada inesborrable a Barcelona", i ell ha destacat el compromís de Barcelona amb l'economia blava, la seva diversitat i la predisposició de la seva gent.

JOSEP PIQUÉ I JUAN ANTONIO SAMARANCH

Els 'Premis La Vanguardia' han comptat amb dos esments especials 'In memoriam' a l'exministre del Govern i exlíder del PP català mort a l'abril d'aquest any, Josep Piqué, i a l'expresident del Comitè Internacional Olímpic (CIO) Juan Antonio Samaranch, que va morir el 2010.

L'exdirector de La Vanguardia i conseller editorial del Grup Godó, Màrius Carol, ha recordat a Piqué com un home "brillant" que destacava la seva serietat, rigor i fiabilitat, i el comte de Godó i editor de La Vanguardia, Javier Godó, ha lliurat el premi a la vídua de Piqué, la periodista Gloria Lomana.

L'exalcalde de Barcelona Narcís Serra s'ha referit a Samaranch com "un home pràctic, que no perdia el temps i que anava al gra" i ha subratllat la seva intel·ligència, diplomàcia i discreció, que van contribuir al fet que Barcelona acollís els Jocs Olímpics en 1992, i han recollit el premi els seus fills, Juan Antonio Samaranch i María Teresa Samaranch.