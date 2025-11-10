El sociòleg Da Empoli demana una UE "més ambiciosa" davant dels 'depredadors' polítics i tecnològics

BARCELONA, 10 nov. (EUROPA PRESS) -
El sociòleg, assagista i assessor polític italo-suís Giuliano da Empoli, autor de 'L'hora dels depredadors' (Seix Barral), ha instat a la Unió Europea a ser "molt més ambiciosa" en els canvis que proposa enfront del model de l'extrema dreta i les grans plataformes tecnològiques.
En una trobada amb periodistes aquest dilluns a Barcelona per presentar el llibre, l'autor ha avisat que hi ha una "amenaça clara" de la democràcia actual arran del desplaçament de la política analògica cap a la digital, en el que ell denomina com una 'Somàlia digital', un estat fallit on manen els senyors de la guerra, textualment.
Ha assegurat que la convergència entre els "depredadors tecnològics" i els extrems polítics s'ha accelerat amb la volta a la Casa Blanca del president dels Estats Units, Donald Trump, i ha afegit que els europeus haurien dormit més tranquils, en les seves paraules, si hagués guanyat la demòcrata Kamala Harris, encara que considera que la tendència hauria estat la mateixa.
HI HA "UNA CERTA ESPERANÇA"
El sociòleg també ha sostingut que "pot existir una certa esperança enfront d'aquests depredadors", però ha subratllat que no es pot fer basant-se únicament en la defensa de les regles existents.
"Si hi ha alguna cosa positiva dels depredadors, si és que pensem que podem tenir alguna cosa positiva, és que ells han vingut per restaurar el sentit de possibilitat", ja que considera que actualment la majoria de la gent pensa que no es pot fer gens per resoldre els problemes des de la política, que gens canvia.
Enfront d'això, ha assenyalat que des de l'extrema dreta i aquests depredadors proposen un 'miracle', que consisteix en transgredir les regles com a manera de resoldre les diferents problemàtiques, per la qual cosa ha insistit que des de la UE poden ser més ambiciosos, ja que "el ventall de possibilitats és immens, gens és inevitable, tot estarà obert al debat".
REGULACIÓ EUROPEA
Preguntat per si es poden regular des d'Europa les activitats d'aquests depredadors tecnològics, Da Empoli ha respost que potencialment i teòricament sí, i ha assenyalat que en el primer mandat de Trump i també per part de magnats tecnològics com Mark Zuckerberg o Elon Musk es percebia a Europa com "un enemic al qual enfrontar-se".
Ha assegurat que per a tots dos blocs Europa simbolitza regles, límits i contrapoders, i aquest és el punt d'unió de tots dos, ja que considera que són actors diferents: "Trump és un nacionalista a ultrança i, en canvi, si pensem en el bloc de poder tecnològic, ells són postnacionalistes, fins i tot posthumans".
No obstant això, ha lamentat que enfront d'aquesta voluntat de canvi de règim Europa "fet com si res" i s'ha limitat a tractar-ho com una qüestió tècnica, segons ell, després del que ha qualificat de submissió la postura europea davant d'aquests depredadors polítics i tecnològics.
Ha posat com a exemple la visita de la presidenta de la Comissió Europea, Úrsula Von der Layen, a un camp de golf per reunir-se amb Trump, i ho ha contraposat amb la regulació que ha impulsat el president del Brasil, Lula da Silva, que sí que ha confrontat a Trump i ha fet que "acabi abaixant el cap".