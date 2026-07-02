La socimi Primero H compra un immoble residencial de lloguer turístic a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 2 jul. (EUROPA PRESS) -
La socimi social Primero H ha comprat el seu primer edifici residencial a Barcelona, que destinarà a lloguer assequible, informa en un comunicat aquest dijous.
Es tracta d'un bloc de 27 habitatges al districte d'Horta-Guinardó, que la socimi preveu posar al mercat de lloguer amb preus de menys de 500 euros mensuals de mitjana.
És la primera compra que fa l'empresa a Barcelona, i s'afegeix als immobles que té en propietat a Madrid i Palma, ja suma 56 habitatges en propietat i 136 sota gestió.