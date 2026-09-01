La societat immobiliària dels Andic va repartir un dividend de 61,7 milions el 2025

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 1 set. (EUROPA PRESS) -
El consell d'administració de Punta Na, la societat immobiliària de la família Andic, va aprovar el desembre de l'any passat el repartiment d'un dividend de 61,65 milions d'euros, segons les dades disponibles al Registre Mercantil consultats per Europa Press a través d'Informa D&B.
Del total, 12,65 milions van a compte dels resultats de l'exercici i els 49 milions restants a càrrec de les reserves de la societat.
A tancament de 2024 la societat immobiliària de la família propietària de Mango no va repartir cap dividend a compte dels resultats de l'exercici.
Segons els mateixos comptes anuals consultats, Punta Na va tancar l'últim exercici, període comprès entre el 31 de desembre de 2024 i el 30 de desembre de 2025, amb un import net de la xifra de negoci de 39,4 milions d'euros, un 27,4% més que l'any anterior.
El benefici de la societat a tancament de l'any, per la seva banda, va baixar un 65%, des dels 62,1 milions als 21,8 milions d'euros, mentre que el deute de Punta Na ha augmentat un 7,21% interanual, fins als 277,2 milions, dels quals 17,3 milions són passiu corrent o a curt termini i 259,8 milions són passiu no corrent o a llarg termini.