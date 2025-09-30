Una societat de la família Puig compra accions de directius de l'empresa per repagar préstecs

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
Exea Inversión Empresarial, una societat que representa la família Puig, ha acordat l'adquisició d'accions classe B d'alguns directius de Puig per repagar els préstecs concedits per l'empresa i entitats del seu grup amb anterioritat a la seva sortida a borsa.
Els directius són titulars de préstecs associats a la compra d'accions en diversos plans d'incentius en accions subscrits amb anterioritat al procés de sortida a borsa, segons ha informat Puig en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dimarts.
En el marc de l'operació, els directius han acordat transmetre 5.249.194 accions classe B de la societat, representatives de 0,245% del seu capital social aproximadament.
El preu de l'oferta s'ha calculat prenent en consideració la mitjana del preu de tancament de cotització de les accions classe B registrat en les 15 sessions borsàries prèvies a comptar des del 9 de setembre.
Així mateix, Exea i els directius que han acceptat els termes de l'oferta duran a terme la notificació de les operacions de persones amb responsabilitats de direcció i persones que hi estan estretament vinculades.