Publicat 30/09/2025 18:50

Una societat de la família Puig compra accions de directius de l'empresa per repagar préstecs

Archivo - El president i conseller delegat de Puig, Marc Puig
Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -

Exea Inversión Empresarial, una societat que representa la família Puig, ha acordat l'adquisició d'accions classe B d'alguns directius de Puig per repagar els préstecs concedits per l'empresa i entitats del seu grup amb anterioritat a la seva sortida a borsa.

Els directius són titulars de préstecs associats a la compra d'accions en diversos plans d'incentius en accions subscrits amb anterioritat al procés de sortida a borsa, segons ha informat Puig en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dimarts.

En el marc de l'operació, els directius han acordat transmetre 5.249.194 accions classe B de la societat, representatives de 0,245% del seu capital social aproximadament.

El preu de l'oferta s'ha calculat prenent en consideració la mitjana del preu de tancament de cotització de les accions classe B registrat en les 15 sessions borsàries prèvies a comptar des del 9 de setembre.

Així mateix, Exea i els directius que han acceptat els termes de l'oferta duran a terme la notificació de les operacions de persones amb responsabilitats de direcció i persones que hi estan estretament vinculades.

