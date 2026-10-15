Societat Civil recorrerà contra la sentència del Tribunal de Comptes que aplica l'amnistia

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
Societat Civil Catalana ha anunciat aquest dijous que, en els pròxims dies, presentarà un recurs d'apel·lació contra la sentència del Tribunal de Comptes que va acordar aplicar l'amnistia als líders independentistes encausats en el cas de les despeses del procés.
En un comunicat, l'entitat assegura que discrepa dels fonaments jurídics de la resolució i de l'aplicació de la llei d'amnistia "als qui, segons la sèntencia del Tribunal Suprem, van malversar cabals públics" i que si el recurs d'apel·lació, que poden presentar fins al 6 de novembre, no és suficient, acudiran a instàncies superiors.
Recorda que, en aquest procediment, Societat Civil hi ha intervingut com a part demandant i que, en un primer moment, la Fiscalia també va actuar com a reclamant, malgrat acabar sol·licitant l'aplicació de l'amnistia per als encausats.