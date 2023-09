La socialista Meritxell Batet renuncia a l'acta de diputada i deixa la primera línia de la política

MADRID, 6 set. (EUROPA PRESS) -

La socialista Meritxell Batet ha anunciat aquest dimecres que renuncia a l'escó del Congrés i deixa la primera línia de la política després de 19 anys com a diputada, ministra i presidenta de la cambra baixa, segons ha anunciat ella mateixa en un missatge per la xarxa social X.

Segons explica, després "dels grans resultats electorals" aconseguits pel PSC el 23 de juliol, en què va ser el partit més votat a Catalunya amb ella de cap de llista per Barcelona, "és el millor moment per deixar la política activa amb la satisfacció de la feina feta i del deure complert".

"Me'n vaig amb l'orgull d'haver servit a un projecte col·lectiu que busca, per sobre de tot, millorar la vida de les persones i transformar la societat. Un projecte al qual m'he entregat en cos i ànima i al qual continuaré servint allà on vagi", ha assegurat.

Batet s'ha mostrat convençuda en el mateix missatge que "aviat hi haurà un nou govern de progrés liderat per Pedro Sánchez que continuarà amb els avenços i les reformes que la societat espanyola necessita". "Ha estat un honor i un privilegi. Gràcies, de cor", ha conclòs.

Llicenciada en Dret i professora de Dret Constitucional a la Universitat Pompeu Fabra, Batet ja havia avançat al gener que no tenia la intenció de repetir com a presidenta del Congrés, càrrec pel qual va ser elegida el maig del 2019. Preguntada directament a RNE sobre si li agradaria tornar a ser presidenta, la diputada del PSC va respondre sense mitges tintes: "Bé, doncs no fa falta, la veritat".

En tot cas, va tornar a encapçalar la llista del PSOE per Barcelona en les eleccions del mes de juliol, però una setmana abans de constituir-se el Congrés va confirmar a la direcció del PSOE el desig de no ser candidata a la reelecció.