El soci de Zapatero situa l'expresident com un mediador en el rescat de Plus Ultra sense detallar quines gestions va fer

Eduardo Parra - Europa Press
MADRID 21 jul. (EUROPA PRESS) -
L'empresari Julio Martínez Martínez, soci de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ha situat l'exlíder socialista com un mediador en el rescat de 53 milions d'euros que l'executiu va concedir a l'aerolínia Plus Ultra el 2020, si bé ha assegurat desconèixer quines gestions va fer Zapatero o amb qui va tractar per aconseguir-ho.
Així ho ha declarat Martínez Martínez en la seva declaració com a imputat davant el jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas Plus Ultra, José Luis Calama, segons han informat fonts jurídiques a Europa Press, que han explicat que l'empresari ha admès el cobrament de 530.000 euros, l'1% del rescat, a canvi de la suposada intervenció de Zapatero en aquest sentit.
Així mateix, ha ratificat que l'exdirigent socialista li va anticipar que el préstec del Govern central a l'aerolínia es concediria.
Durant les gairebé quatre hores de declaració, l'empresari, que és amo d'Análisis Relevante, una de les empreses investigades en la causa, ha assegurat que Zapatero va ordenar diversificar el pagament de l'1% del rescat fins al 2026, emetent factures a Plus Ultra des d'Análisis Relevante fins a altres societats sota sospita.
DESVINCULA ZAPATERO DE L'OFFSHORE DE DUBAI
Martínez Martínez ha secundat així l'escrit que va presentar dilluns el president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, al jutge, en el qual indicava que el pagament de l'1% del rescat es va fer desglossat. Així, segons el directiu de l'aerolínia, 249.000 euros van ser ingressats a Análisis Relevante, mentre que 98.617 van anar a parar a Voli Analítica i 110.799 euros més a Domotic Europe.
Així mateix, en un escrit remès al jutge, va dir que tot i que no formava part de l'accionariat, Zapatero era qui, de facto, "liderava" Análisis Relevante. L'empresari ha dit davant el magistrat que l'expresident era l'únic consultor de la societat.
No obstant això, l'empresari ha desvinculat Zapatero de l'intent de constitució d'una societat offshore a Dubai (EAU), segons les fonts i després que el jutge Calama així ho atribuís a l'expresident amb el presumpte objectiu de canalitzar el cobrament de la comissió pel rescat.
No obstant això, sí que ha afirmat que Zapatero va anar al dinar que van tenir l'amo d'Análisis Relevante i el socialista Tomás Guerrero, qui el jutge situa com el punt de partida de l'intent de creació de la societat de Dubai.