El soci del FC Barcelona per treure a Borsa la seva filial de continguts demanarà ampliar el termini per a l'operació

MADRID, 29 ago. (EUROPA PRESS) -

Mountain & Co. I Acquisition Corp, la societat d'adquisició de propòsit especial (SPAC) que mitjançant la seva fusió amb Barça Media permetrà que la filial de creació de continguts del FC Barcelona pugui cotitzar en el Nasdaq, ha convocat els seus accionistes a una junta extraordinària on sotmetrà a votació ampliar el termini per completar l'operació, ja que la data límit prevista inicialment perquè la signatura completés una combinació de negocis era el proper 9 de novembre.

En la documentació registrada aquest dimarts davant la Comissió del Mercat de Valors dels Estats Units (SEC), la firma explica la necessitat de comptar amb més temps, ja que els estatuts socials de la companyia actualment estableixen que aquesta té fins el 9 de novembre de 2023 per completar una combinació de negocis.

"La junta considera que és en el millor interès dels accionistes de la firma que s'obtingui la pròrroga d'estatuts perquè la companyia tingui una quantitat de temps addicional per consumar una combinació de negocis", assenyala la societat, advertint que no podrà completar una fusió pel 9 de novembre de 2023 o abans, per la qual cosa la proposta d'esmena d'extensió "és essencial" per permetre-li temps addicional per consumir una combinació de negocis.

En la presentació a mitjans d'agost de l'acord entre el club català i la SPAC, les parts van indicar que l'operació es manté a l'espera de l'aprovació dels accionistes Mountain & Co. I Acquisition Corp. i de l'assemblea general de socis i sòcies del FC Barcelona com a condició de tancament de la mateixa, que s'esperen per a l'últim trimestre de 2023.

No obstant això, en la documentació registrada davant la SEC sobre l'operació el passat 11 d'agost, les parts implicades fixaven com data límit l'11 d'agost de 2024 per consumar una combinació de negocis, afegint que aquesta data límit podrà prorrogar-se periòdicament.

SOCIETAT ALS PAÏSOS BAIXOS

Així mateix, tal com avança el diari 'El País', en l'acord per a la combinació de negocis celebrat el passat 11 d'agost, la SPAC i el FC Barcelona establien que Mountain & Co. I Sponsor, una societat de responsabilitat limitada de les Illes Caiman, transferirà tot el capital d'una societat de responsabilitat limitada privada dels Països Baixos recentment formada, que obtindrà el nom de Barça Media, amb vista al fet que la filial, que té una valoració proforma sobre els 1.000 milions d'euros, doni el salt al Nasdaq.

L'arribada als Països Baixos de Barça Media com a pas previ per cotitzar als EUA genera certs paral·lelismes amb el recent moviment de Ferrovial de canviar allà la seva seu per poder donar el salt a Wall Street.

La firma Cuatrecasas ha assessorat en dret espanyol a la SPAC Mountain & Co. en l'acord de combinació de negocis amb Barça Produccions S.L. i el Futbol Club Barcelona que donarà lloc a que la plataforma de creació de continguts del FC Barcelona es converteixi en una empresa cotitzada en el Nasdaq; així com en la venda del 29,5% de Barça Vision (Bridgeburg Invest, S.L.) als fons d'inversió Libero Football Finance AG i un altre comprador assessorat per Nipa Capital B.V.

Barça Media centralitza la creació, producció i comercialització dels continguts digitals que el club produeix de forma global perquè pugui ser difós a través de canals de distribució propis i plataformes externes. Barça Vision és la iniciativa del FC Barcelona per agrupar totes les accions associades al Web3, tokens, NFT's i Metavers que formen part de la seva estratègia per construir l'Espai Barça Digital.

L'acord entre Mountain & Co. i el FC Barcelona permetrà al club l'accés a finançament als mercats de capitals nord-americans -mitjançant la seva cotització en el Nasdaq- en una aposta per accelerar el creixement de Barça Mitjana i Barça Vision, les seves iniciatives dins del sector digital i la difusió de continguts entre noves audiències per tot el món.

Així mateix, el fons alemany Libero Football Finance AG i l'altre comprador assessorat per Nipa Capital B.V. es converteixen en nous socis de Bridgeburg Invest, S.L. (Barça Vision), després d'adquirir el 29,5% del capital corresponent a part de les participacions propietat de Blaugrana Invest i Orpheus Mitjana, S.L. "Amb aquesta operació es reforça l'estructura de Barça Vision amb socis estratègics que aporten coneixement i experiència en la recerca d'oportunitats de negoci lligades a la indústria esportiva", explica Cuatrecasas.