El SOC ajorna la formació de 6.000 desocupats al març per una adaptació informàtica a la norma estatal

SOC (GENERALITAT) - Arxiu
BARCELONA 23 gen. (EUROPA PRESS) -
Un total de 6.000 desocupats començaran al març els cursos que ofereix el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), quan habitualment el fan entre gener i febrer, a causa de l'adaptació del sistema informàtic a la normativa estatal, han informat a Europa Press fonts del servei.
Segons ha avançat 'El Periódico de Catalunya' aquest divendres, un "problema informàtic" a les oficines d'ocupació catalanes ha provocat que centenars d'entitats públiques i privades no puguin iniciar el calendari de certificació professional.
Les fonts esmentades han afirmat que una sèrie d'adaptacions requerides per la normativa estatal han obligat a fer modificacions informàtiques i neguen que es tracti d'un error informàtic.
Han afegit que "una petita part" dels cursos d'aquest programa de formació vinculats a certificats professionals, un 18% del total amb prop de 6.000 persones, començaran al març, quan habitualment ho fan entre gener i febrer, però diuen que intentaran escurçar aquest retard.
Recorden que fan formació en 190 especialitats i que el programa informàtic és "un dels millors" d'aquest servei i que aquest any està dotat amb un pressupost de 90 milions.