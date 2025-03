Soberana (AC) qualifica de "paper mullat" l'acord entre el Govern central i ERC per al traspàs de Rodalies

Demana al Govern central una "compensació" a Catalunya per les inversions no executades a Rodalies

BARCELONA, 25 març (EUROPA PRESS) -

La diputada d'Aliança Catalana (AC) al Parlament Rosa Maria Soberana ha qualificat de "paper mullat" l'acord entre el Govern central i ERC per al traspàs de Rodalies, després que la setmana passada el Ministeri de Transport acordés amb els sindicats de Renfe i Adif que la majoria de l'accionariat de Renfe Viatgers continuaria sent de l'executiu espanyol.

"El pitjor no és tan sols que menteixen, el pitjor és que signen acords sabent que no es compliran", ha criticat la diputada d'AC en al·lusió a ERC, durant la seva intervenció aquest dimarts en el ple monogràfic sobre Rodalies al Parlament.

Soberana ha assegurat que Catalunya té la mobilitat "pròpia d'un país del tercer món", i ha qualificat d'insult el servei de Rodalies, després d'afegir que a AC no acceptaran excuses.

PLA DE RESCAT

Ha demanat al Govern central una "compensació" a Catalunya per l'import de les inversions no executades a Rodalies, a més d'un pla de rescat urgent per a les infraestructures ferroviàries catalanes.

"Volem el traspàs complet, irrevocable i exclusiu de la xarxa de Rodalies a Catalunya. Infraestructures, personal, material mòbil i pressupostos. Ho volem tot", ha subratllat la diputada.

També ha demanat que abans del 30 de juny el Govern presenti un "pla estratègic de sobirania ferroviària per a un sistema nacional català modern, eficient i independent d'Espanya", i ha reclamat millores en totes les línies de Rodalies.