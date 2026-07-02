Soberana (AC) acusa el govern d'Illa de buscar la seva "supervivència política" amb els pressupostos

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 2 jul. (EUROPA PRESS) -
La diputada d'Aliança Catalana (AC) al Parlament Rosa Maria Soberana ha acusat aquest dijous el govern de Salvador Illa de buscar la seva "supervivència política" amb l'aprovació dels pressupostos d'aquest any.
"Aquests pressupostos i la llei d'acompanyament són la rendició, un manual d'instruccions per empitjorar la vida dels catalans", ha sostingut en el debat parlamentari dels comptes.
Així, ha criticat la despesa que es destina a mantenir l'administració de la Generalitat, alts càrrecs i assessors, la partida a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), a la renda garantida, a cooperació internacional i el "poc" resultat del que es destina a Política Lingüística, entre altres qüestions.
Després d'opinar que hi ha manca de rigor financer en els comptes, ha acusat el Govern d'augmentar la pressió fiscal als catalans en lamentar que no eliminin l'impost de successions i donacions, i d'acceptar "com una cosa normal l'espoli fiscal" que ofega els catalans.
També ha carregat contra ERC per haver renunciat al traspàs de la recaptació de l'IRPF a Catalunya i al finançament singular: "Les seves grans proclames acaben convertides en monedes de canvi".