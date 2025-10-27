Smart City Expo Cartagena de Indias comptarà amb 80 ponents "de primer nivell"

BARCELONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
L'edició 2025 de Smart City Expo Cartagena de Indias (Colòmbia) preveu la participació de prop de 80 ponents "de primer nivell", informa Fira de Barcelona en un comunicat aquest dilluns.
La trobada s'organitza al Centro de Convenciones Hotel las Américas de la ciutat entre el 29 i el 30 d'octubre i està organitzat per Fira de Barcelona amb el suport de l'Alcaldía Mayor de Cartagena i Centro internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá (Corferias).
L'esdeveniment preveu reunir experts nacionals i internacionals, investigadors, representants governamentals, líders empresarials i emprenedors per compartir perspectives i experiències sobre les diferents maneres d'abordar la integració de la transformació digital i el desenvolupament sostenible en el futur de les ciutats.
S'estructurarà al voltant de cinc eixos temàtics: economia digital, economia blava, present sostenible, governança i qualitat de vida, i ciutats pròsperes i segures.
La fira comptarà amb espais per a l'intercanvi de coneixement i el descobriment de les últimes solucions en matèria de transformació de les ciutats.