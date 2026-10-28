Smart City Expo 2026 reunirà representants de més de 1.000 ciutats i 600 ponents

FIRA DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA, 28 oct. (EUROPA PRESS) -
L'edició 2026 de Smart City Expo World Congress (SCEWC) preveu reunir representants de més de 1.000 ciutats, més de 1.100 expositors i 600 ponents, informa Fira de Barcelona en un comunicat aquest dimecres.
La trobada se celebrarà al recinte Gran Via de la institució firal del 3 al 5 de novembre, i té l'objectiu de mostrar tecnologies que ja estan tenint impacte en els desafiaments urbans més urgents i promoure'n el desplegament a escala global.
El saló s'estructura al voltant de set eixos temàtics: Tecnologies Habilitadores; Energia i Medi Ambient; Mobilitat; Governança i Economia; Vida i Inclusió; Infraestructura i Edificació, i Economia Blava.
Entre els principals ponents hi ha l'exalcaldessa de París (França), Anne Hidalgo, i l'alcalde d'Atlanta (EUA), Andre Dickens, mentre que la 'keynote' principal serà el 'chief futurist' de Futurist.com, Nikolas Badminton.
El saló se celebra conjuntament amb HOWS Barcelona, Tomorrow.Mobility World Congress, EIT Urban Mobility, Tomorrow.Blue Economy, Barcelona Deep Tech Summit i el Barcelona Cybersecurity Congress.