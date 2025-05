Skea (IPCC) creu que el transport i la indústria no assoliran les 0 emissions aquest segle

Els experts assenyalen la dependència de les nuclears malgrat els avenços en sostenibilitat

BARCELONA, 7 maig (EUROPA PRESS) -

El president del Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) de les Nacions Unides (ONU), Jim Skea, ha assegurat que els sectors del transport, la indústria i la construcció no assoliran les 0 emissions al segle XXI en no tenir "els mitjans tècnics" per aconseguir-ho.

Ho ha dit aquest dimecres en una ponència en l'última jornada de la 40a Reunió Cercle d'Economia, que se celebra des de dilluns al Palau de Congressos de Catalunya.

"Poden ser missatges una mica depriments, però també volem enviar un missatge d'esperança", ha dit abans de defensar que entre un 5% i un 10% de les emissions mundials de gasos d'efecte hivernacle es podrien reduir amb l'energia eòlica i solar.

En aquest sentit, ha subratllat que "el missatge clau" és que a moltes parts del món els costos de les energies renovables són més competitius que els dels combustibles fòssils.

Així mateix, ha abordat el paper de la ciutadania per avançar en la transició energètica i ha defensat que les decisions individuals necessiten un context favorable: "La gent ha de triar vehicles elèctrics, sí, però necessita productors que brindin tecnologia i infraestructures de càrrega que siguin fiables".

En la taula rodona posterior a la ponència també hi han participat la presidenta de la Plataforma de la Unió Europea (UE) sobre Finances Sostenibles i consellera de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Helena Viñes, i el copresident del Grup de Transició Energètica d'Alantra, Nemesio Fernández-Cuesta.

NEMESIO FERNÁNDEZ-CUESTA

Fernández-Cuesta ha coincidit que les renovables són la manera més barata de generar energia elèctrica, en referència a la fotovoltaica i l'eòlica a terra, tot i que ha assenyalat la dependència del territori de l'energia nuclear: "Les centrals nuclears catalanes no es tancaran, perquè no apagarem Catalunya".

"Si no tanquem les nuclears, invertim en emmagatzematge, continuem fent un esforç en renovables i invertim molt en xarxes, no tindrem un sistema elèctric descarbonitzat que permeti a les empreses electrificar tota la part del seu procés industrial", ha explicat, alhora que ha apostat per reforestar.

HELENA VIÑES

Viñes ha celebrat que, quant a la transició energètica, s'ha "avançat molt" i ha detallat que el principal problema és el temps, ja que, si s'hagués començat abans a abordar aquesta qüestió, les polítiques de sostenibilitat s'haurien pogut aplicar de manera més pausada i gradual.

Així mateix, ha assegurat que Europa ha aconseguit tenir una posició de "lideratge internacional", i ha considerat que les empreses s'han començat a adonar que els mercats financers i inversors miren que els plans d'inversió estiguin alienats amb la sostenibilitat.