Sis víctimes d'espionatge presentaran una querella contra el CNI, la Guàrdia Civil, Pegasus i Candiru

Sostenen que hi ha comptabilitzades 67 víctimes, però "n'hi ha moltes més"

BARCELONA, 29 nov. (EUROPA PRESS) -

Sis víctimes d'espionatge preveuen presentar una querella la setmana vinent contra el CNI, la Guàrdia Civil, Pegasus i Candiru a través de la nova associació internacional Sentinel Alliance, presentada aquest divendres a Barcelona i fundada a Suïssa per víctimes de programari espia creada per "exposar i combatre'n l'abús".

En la presentació de l'associació i de la querella hi han participat els advocats Xavier Muñoz i Alejandro Gámez, i l'activista Joan Arús, i han explicat que la querella es presentarà davant l'Audiència Nacional pels presumptes delictes de descobriment i revelació de secrets informàtics amb agreujant d'informació personalíssima d'accés no consentit a dades personals, amb agreujant de comissió de grup criminal.

Arús, portaveu i president de Sentinel Alliance, ha lamentat la "doble victimització" que pateixen les víctimes i les seves famílies a causa dels programes espia, el monitoreig físic, les campanyes de desinformació i el lawfare.

Sentinel Alliance està obert a totes les víctimes de programes espia a nivell global i se centra a aconseguir la restitució per a les víctimes del Catalangate, i Arús ha afegit: "La nostra intenció és incrementar la coordinació amb diferents grups de víctimes".

ADVOCATS GÁMEZ I MUÑOZ

Gámez ha manifestat que, "en lloc d'obrir una causa diferent per cada víctima, és millor agrupar-les", i ha destacat que és la primera querella presentada contra Candiru, ja que les altres anaven dirigides contra Pegasus.

Com a proves del suposat delicte, ha explicat que "està demostrat l'espionatge entre 2019 i 2020, i hi ha com a mínim 67 víctimes identificades en l'informe de CitizenLab, però n'hi ha moltes més".

Per la seva banda, Muñoz ha garantit que aquesta querella és la "primera acció" de Sentinel Alliance, i ha lamentat que quan es van personar a l'Audiència Nacional per exercir el seu dret a defensa, no se'ls va permetre saber per què estaven investigats els seus defensats.

"Ens vam poder assabentar de l'acusació contra ells pels mitjans, i així vam poder preparar la defensa", ha expressat, i ha afegit textualment que aquesta pràctica d'espionatge no és una eventualitat, no és una pràctica aïllada, és extensa en molts casos de Catalunya.

Ha sostingut que saben que hi haurà "dificultats" durant el procés judicial, però ha assegurat que l'han de presentar per veure qui són els responsables d'aquestes infeccions, qui les va autoritzar o qui ho va permetre mirant cap a una altra banda.

SENTINEL ALLIANCE

Arús ha destacat que Sentinel Alliance neix per conscienciar dels riscos d'aquesta tecnologia a través d'accions de visibilització, amb l'objectiu d'aconseguir canvis regulatoris i "retre comptes amb els qui han violat" els seus drets democràtics.

"Creiem que el món ho ha de saber, que la democràcia està en perill quan els principis més fonamentals de la democràcia són violats en les societats occidentals. Avui hem estat nosaltres, demà podeu ser vosaltres", ha dit.

Les 6 víctimes que presenten la querella són Arús; l'investigador de CitizenLab, Elies Campo; l'empresari i activista, Joan Matamala, i els empresaris i desenvolupadors tecnològics, Jordi Baylina, Pau Escrich i Xavier Vives.

Arús critica l'existència d'un "circuit paral·lel i il·legal dedicat a dur a tereme infiltracions prospectives amb criteris polítics i repressius", i ha declarat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el ministre Fernando Grande-Marlaska van mentir, en les seves paraules, sobre l'ús del programa espia per part de la Guàrdia Civil.