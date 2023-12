Sis de cada deu catalans ha canviat la seva forma de mobilitat a la ciutat, segons un estudi d'iPark

BARCELONA, 13 des. (EUROPA PRESS) -

Més del 66% dels catalans reconeix haver canviat el seu patró de mobilitat en els darrers 10 anys, percentatge similar a la mitjana espanyola, i un 57% afirma moure's més a peu i en transport públic, segons l'estudi 'Evolució i nous hàbits de mobilitat a les ciutats' d'iPark, empresa dedicada a la gestió de pàrquings.

Un 56% ha incrementat l'ús del transport públic, un 21% fa servir més el vehicle privat, un 12% utilitza més mitjans com la bicicleta i el patinet, seguits dels taxis i VTC, a més de mobilitat compartida, indica iPark en un comunicat aquest dimecres, que també al·ludeix a un 19% d'entrevistats que preveu seguir fent servir el vehicle propi amb pàrquings autoritzats.

Més del 56% dels enquestats creu que la implantació de les zones de baixes emissions (ZBE) canviarà la seva manera de desplaçar-se per les ciutats i admet que pot dificultar els seus desplaçaments, i un 53% optaria per incrementar l'ús del transport públic per anar per les ZBE.