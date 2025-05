Sirera (PP) veu un "acord d'amagatotis" amb ERC en la remodelació del govern de Collboni

BARCELONA 14 maig (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha assenyalat que la remodelació del govern de l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, suposa un "acord d'amagatotis" amb ERC després de descartar l'entrada dels republicans en l'executiu.

"Per tant, és una remodelació que no serveix per a res, que el que intenta tapar són les carències gravíssimes del govern municipal", ha afirmat en una roda de premsa aquest dimecres després d'anunciar-se els canvis en el govern.

Ha recordat que els populars van donar suport la investidura de Collboni perquè es desfessin de les polítiques de l'anterior govern, però des d'aleshores "sembla que el que aspira a ser de gran és Ada Colau 2".

D'aquesta manera, l'ha instat a que "abandoni TikTok, abandoni les festes i es posi a treballar", ja que molts barcelonins i barcelonines encara no han vist el canvi que, al seu parer, defensava en campanya.

Ha insistit que la remodelació suposa la "constatació d'un fracàs" i ha criticat que Barcelona sigui l'única ciutat del món, textualment, en la qual hi ha més tinents d'alcalde que regidors.