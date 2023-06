Sirera (PP) torna a reclamar un pacte a Collboni i no descarta fer-li costat si BComú aparta Colau

BARCELONA, 16 juny (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP a l'alcaldia de Barcelona, Daniel Sirera, ha tornat a reclamar aquest divendres un pacte de govern al candidat del PSC, Jaume Collboni, per evitar una alcaldia del candidat de Trias per Barcelona, Xavier Trias, i no ha descartat donar-li suport si BComú aparta la seva candidata, Ada Colau.

En una roda de premsa preguntat per si acceptaria un pas al costat de Colau, Sirera ha respost que "no seria el millor escenari" i que si es donés aquesta situació ho hauria de negociar amb Collboni, tot i que ha insistit que ell no vol els comuns al govern.

Aquest mateix divendres Sirera ha enviat una carta a Collboni en la qual insisteix en la voluntat d'arribar a un acord d'investidura i de governabilitat en el qual no hi siguin els comuns: "He buidat la meva agenda d'aquesta tarda", li trasllada en la missiva.