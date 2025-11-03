Sirera (PP) retreu al Govern central que vulgui "desgastar Mazón per mirar de convocar eleccions"

BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha retret al Govern central una estratègia de "desgastar (Carlos) Mazón per mirar de convocar eleccions" i facilitar una victòria del Partit Socialista a la Comunitat Valenciana.
"Una cosa és cometre errors i una altra aprofitar els morts i la tragèdia per fer política de baixa estofa", ha sostingut Sirera, excap de gabinet de Mazón, en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press aquest dilluns.
També ha assenyalat que el president de la Generalitat Valenciana "ha reconegut que el dia de la dana hauria d'haver modificat la seva agenda i per això dimiteix", i que ara haurien de dimitir la resta de responsables, incloent els del Govern central.