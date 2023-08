Sirera (PP) reclama a l'Ajuntament un informe sobre "l'estat de la il·luminació" a Barcelona

BARCELONA, 29 ago. (EUROPA PRESS) -

El president del Partit Popular (PP) a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha reclamat un informe sobre "l'estat de la il·luminació" a la ciutat, per districtes i barris, segons un comunicat del partit d'aquest dimarts.

El dirigent popular ha demanat que el document detalli "aquells llocs on la il·luminació és insuficient" a la nit, així com --textualment-- quin és la gestió i el temps per solucionar les incidències o avaries, i quin és el grau d'implantació de la il·luminació de baix consum.

Ha dit que la ciutat no està ben il·luminada, per la qual cosa proposa que les dades de l'informe serveixin per elaborar un "pla de millora" per a aquest mandat; i que la il·luminació, en les seves paraules, és fonamental per al funcionament de l'activitat comercial.

La formació política explica que Sirera ha fet la petició arran dels "problemes de falta de llum" a la primera etapa de la Volta, a Barcelona, i ha demanat revisar la programació de l'horari d'encès.

Sirera també ha apuntat que "Barcelona és una ciutat amb una capacitat excepcional per acollir grans esdeveniments" i ha assegurat, textualment, que una ciutat millor il·luminada és una ciutat més segura.