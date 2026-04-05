Sirera (PP) reclama un canvi en la gestió d'allotjaments d'emergència de Barcelona

BARCELONA 5 abr. (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha reclamat un canvi urgent en el model de gestió dels allotjaments d'emergència per prioritzar ajudes preventives que evitin que "les famílies perdin el seu habitatge", informa en un comunicat el partit aquest diumenge.
Sirera ha assenyalat que l'Ajuntament gasta uns 4.000 euros mensuals per família en allotjaments temporals i ha assegurat que "aquest model no només resulta ineficient, sinó que acaba beneficiant operadors privats que gestionen aquests allotjaments".
També ha criticat que el govern municipal actuï, afirma, només després del llançament i ha sostingut que "és més barat, més just i més eficaç evitar el desnonament amb ajudes per pagar el lloguer que pagar un operador turístic després".
El PP proposa crear ajudes directes d'urgència i avals municipals temporals que facilitin acords entre llogaters i propietaris abans que s'executi el desnonament de la unitat familiar.
Sirera ha conclòs que l'Ajuntament disposa dels fons necessaris però ha lamentat que "el que falta és voluntat política per utilitzar-los a temps".