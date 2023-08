Sirera (PP) proposa reutilitzar aigua per "salvar" les zones verdes de Barcelona

BARCELONA, 18 ago. (EUROPA PRESS) -

El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha proposat reutilitzar i utilitzar aigua freàtica per regar els parcs i jardins i "salvar" les zones verdes per fer compatible les restriccions per seguir amb el manteniment de la ciutat.

En un comunicat d'aquest divendres, Sirera ha lamentat que "la imatge dels parcs i jardins de la ciutat és ara desoladora" i per això creu que l'Ajuntament ha de fer tot el possible perquè aquestes zones no presentin una imatge de desertificació, ha dit.

"En una ciutat mediterrània com la nostra, aprofitar les aigües freàtiques és un recurs que pot ser un estalvi important per regar la ciutat en aquests moments d'escassetat d'aigua", ha considerat.

Per això, el dirigent popular ha proposat que l'Ajuntament presenti un estudi tècnic de les zones de parcs i jardins per determinar el millor rendiment de la utilització d'aquests recursos, i saber quins d'ells disposen d'aigua subterrània per autoabastir-se.

Així mateix, considera que són necessàries actuacions urgents, així com preveure futures actuacions per evitar que "es repeteixi la situació" en què es troben els espais verds.