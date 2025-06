Sirera (PP) sobre l'Aeroport: "Barcelona no es pot permetre continuar perdent oportunitats"

BARCELONA 10 juny (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha celebrat l'acord entre la Generalitat, el Govern central i Aena per ampliar l'Aeroport perquè la ciutat "no es pot permetre continuar perdent oportunitats".

En un missatge a X aquest dimarts recollit per Europa Press, ha recordat que el 2021 el Govern espanyol "va paralitzar una inversió de 1.700 milions per ampliar-ho i el 2025 va comprar la casa Gomis per frenar el projecte".

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que el projecte preveu ampliar 500 metres la tercera pista de l'Aeroport de Barcelona, la més pròxima al mar i que serveix per a enlairaments, per assumir més vols de llarg radi, una mesura que s'inclou en un pressupost de 3.200 milions d'euros.