Sirera (PP) sobre donar suport a la llei antiocupació de Junts: "L'important no és qui proposa què"

Demana a Collboni tallar la llum i l'aigua a 21 equipaments municipals els quals assegura que estan ocupats

BARCELONA, 20 març (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha obert la porta a que la seva formació doni suport a la proposició de llei de Junts al Congrés que planteja canvis legislatius en l'àmbit civil i penal per accelerar el desallotjament d'okupes en un termini de 48 hores: "L'important no és qui proposa què".

"Tot el que sigui poder treballar per posar fi a l'ocupació il·legal, nosaltres hi donarem suport. I per tant, a nosaltres ens importa molt poc que la iniciativa vingui de Junts o vingui d'un altre partit", ha dit en una declaració als mitjans a Barcelona al costat del portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, on el partit ha presentat la seva campanya contra l'ocupació.

Ha demanat al PSOE que desbloquegi "de manera immediata" la proposició de llei del PP en aquest àmbit, que permetria desallotjar els habitatges en menys de 24 hores, i que ha assegurat que els socialistes tenen bloquejada a la cambra baixa.

DECISIÓ JUDICIAL

Sirera ha celebrat la recent decisió de l'Audiència de Barcelona que va unificar criteris i resoldre que tallar l'aigua, la llum o el gas a habitatges ocupats no és delicte i ha demanat a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ho faci als 21 immobles municipals que assegura que ho estan: "Que l'Ajuntament de Barcelona deixi ja de pagar la llum i l'aigua d'aquests 21 immobles municipals ocupats", ha reclamat.

Ha afegit que proposaran a l'Ajuntament que els propietaris d'habitatges ocupats puguin deixar de pagar l'impost sobre béns immobles (IBI) i la creació d'una oficina antiocupació: "Barcelona és una ciutat en la qual avui mateix hi ha gairebé 2.000 habitatges i plantes baixes ocupades", ha afirmat.

BADALONA COM A EXEMPLE

Per la seva banda, Fernández ha lamentat que aquest fenomen no és únic de Barcelona i que s'esdevé a tot Catalunya, per la qual cosa ha criticat que el Govern central i la Generalitat "estiguin més al costat dels okupes que dels propietaris i els veïns".

Ha dit que la gestió d'alcaldes del PP com Xavier García Albiol a Badalona (Barcelona) o Manu Reyes a Castelldefels (Barcelona) són un bon exemple de com afrontar l'ocupació, i ha assegurat que l'oficina que Albiol va desplegar a la seva ciutat "ha evitat el 40% de les ocupacions que s'anaven a produir".