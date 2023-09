Sirera (PP) diu que no li consten contactes entre PP i diputats del PSOE contraris a l'amnistia

"Hi ha gent separatista que creu que les coses es poden fer sense incomplir la llei"



BARCELONA, 24 set. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha dit que no té constància de contactes entre el PP i diputats del PSOE contraris a l'amnistia per sumar vots i investir president el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: "No. Que jo sàpiga, no".

En una entrevista a Catalunya Ràdio, recollida aquest diumenge per Europa Press, ha apuntat que el PSOE va dir en precampanya que "mai a la vida donaria l'amnistia i ni faria un tracte desigual entre espanyols".

"Avui el que demano és coherència i que facin el que van dir que farien", ha demanat Sirera, que ha criticat textualment que el president del Govern central en funcions i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, és capaç de tot per mantenir-se a la cadira.

Segons ell, hi ha moltíssims socialistes que estan a favor del missatge del PP en contra de l'amnistia, "i fins i tot hi ha gent separatista que creu que les coses es poden fer sense incomplir la llei", ha afirmat.

AVISA COLLBONI

Sirera ha dit que espera i desitja que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, "compleixi amb la paraula que va donar", en relació amb la condició de no formar govern amb BComú que va posar el PP per investir alcalde el socialista.

"La immensa majoria de gent de Barcelona està feliç de veure que els comuns han sortit del govern municipal i estic convençut que el PSC és conscient d'aquesta realitat", ha afegit.

En ser preguntat per si el president del PP català, Alejandro Fernández, té la seva confiança, ha respost: "Té tota la meva confiança, té tot el meu respecte i té tot el meu suport".