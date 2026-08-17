Sirera (PP) demana limitar el padró a l'ocupació que fixa la cèdula d'habitabilitat

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 17 ago. (EUROPA PRESS) -
El president del PP en l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha exigit aquest dilluns a l'alcalde, Jaume Collboni, que estableixi com a límit per a noves altes en el padró municipal el llindar màxim d'ocupació que correspongui a cada habitatge d'acord amb la seva cèdula d'habitabilitat i la normativa vigent.
Sirera ha realitzat aquesta petició després de conèixer-se que Barcelona té ja 2.328 habitatges en les quals consten empadronades deu o més persones, enfront de les 1.279 que es comptabilitzaven en 2021, informa el PP en un comunicat.
"Estem davant d'un senyal d'alarma que l'Ajuntament no pot limitar-se a registrar estadísticament. Si sabem que un habitatge està preparat per albergar a un determinat nombre de persones, no té cap sentit que l'Ajuntament segueixi donant altes en el padró indefinidament com si la grandària i les condicions d'aquest habitatge no importessin", ha assenyalat el dirigent popular.
Recorden que la normativa catalana contempla un llindar màxim d'ocupació dels habitatges en funció de la seva superfície i condicions d'habitabilitat, però segons el PP, l'Ajuntament sosté que la sobreocupación d'un habitatge no pot invocar-se com a causa per denegar una inscripció en el padró.
Per a Sirera, "aquesta interpretació pot conduir a una situació absurda: el propi Ajuntament reconeix administrativament que un habitatge està sobreocupada i, al mateix temps, continua empadronant a més persones en ella".