Sirera (PP) demana ajuts per renovar el parc automobilístic de Barcelona

BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha acusat d'inacció l'alcalde, Jaume Collboni, davant "del greu envelliment del parc automobilístic de la ciutat" i ha demanat ajuts per renovar-lo.

En un comunicat aquest dilluns, explica que l'edat mitjana del parc automobilístic de Barcelona supera els dotze anys, segons les últimes dades publicades per l'Ajuntament mateix.

Sirera assegurat que aquesta situació es tradueix "en més contaminació, menys seguretat viària i una creixent obsolescència del vehicle privat a la capital catalana".

Per això, ha proposat el pla Barcelona ZERO, d'ajuts municipals per a la mobilitat sostenible, que inclou ajuts directes de fins a 4.000 euros per la compra d'un vehicle elèctric i un pressupost anual de quinze milions d'euros, finançat amb fons municipals, coordinació amb el Pla MOVES III del Govern central i amb ajuts de la Generalitat.

A més, planteja amb criteris socials per "prioritzar les famílies amb menys recursos i els que visquin a zones especialment afectades per l'envelliment del parc".