Sirera (PP) culpa Collboni de convertir Barcelona en la ciutat "més cara" d'Espanya en lloguers

BARCELONA 19 març (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha acusat l'alcalde, Jaume Collboni, de convertir la capital catalana en la ciutat "més cara" d'Espanya per viure de lloguer, informa el grup en un comunicat.
És per això que els populars han iniciat una campanya aquest dijous per reivindicar millors polítiques d'habitatge a la ciutat, amb un centenar de cartells repartits pels 10 districtes i que inclouen un codi QR que permet accedir a un vídeo en què Sirera explica la situació del lloguer.
"Amb aquesta acció volem donar visibilitat a una problemàtica que afecta milers de barcelonins, especialment els joves que volen emprendre un projecte de vida a la ciutat. Avui, viure a Barcelona és un luxe a l'abast de molt pocs", ha expressat.