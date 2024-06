Sirera critica que pel carril de la Via Augusta de Barcelona "no hi passa cap bicicleta"

BARCELONA, 5 juny (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha criticat que pel carril bici de la Via Augusta "no hi passa cap bicicleta" i ha demanat que es traslladi a una altra via paral·lela, aquest dimecres en unes declaracions als periodistes.

Ha aclarit que està a favor de la mobilitat sostenible i que ell mateix es mou per la ciutat en aquest vehicle, però que "no totes les vies de la ciutat de Barcelona són aptes per posar-hi un carril bici".

Sirera ha qualificat la Via Augusta com "bàsica per a l'entrada i la sortida de la ciutat".

Segons ell, aquest carril bici provoca embussos a la zona, maldecaps als veïns i més contaminació i ha assenyalat: "Nosaltres el que volem és que les coses es facin amb sentit comú, de manera raonable".

Ha detallat que "malauradament" ni el Govern municipal, Junts, ERC i BComú volen retirar el carril bici de la via, per la qual cosa els populars continuaran treballant per fer-ho, ha dit.