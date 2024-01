Sirera (PP) confirma la reunió amb Junts i diu que el que van demanar "era impossible d'acceptar"

Sobre les converses del PSC i Junts per a Barcelona: "No augura res de bo"



BARCELONA, 3 gen. (EUROPA PRESS) -

El regidor del PP a Barcelona, Daniel Sirera, ha confirmat que el PP i Junts es van reunir la primera quinzena d'agost, després de les eleccions generals del 23 de juny, per tal de negociar la investidura d'Alberto Núñez Feijóo, però que el que Junts els va demanar "era impossible d'acceptar".

En una entrevista aquest dimecres de Rac 1, recollida per Europa Press, ha explicat que la reunió va ser un cafè i que d'ella va sortir "conscient que era impossible iniciar cap negociació amb Junts".

"No demanaven ni l'ampliació de l'aeroport, ni millores en Rodalies, ni un millor finançament. Només amnistia, referèndum i aquestes coses. Era inviable", ha insistit.

El regidor ha indicat que en aquell moment, després de les eleccions generals, hi havia molta gent preocupada pel fet que el PSOE continués governant: "Aquells dies parlàvem amb molta gent de tot tipus que ens demanava què podíem fer per arribar a un acord entre Junts i el PP i evitar que Sánchez continués sent president", ha assegurat.

"SÁNCHEZ REPRESENTA LA MENTIDA AMB POTES"

A més, ha criticat el president del Govern central, Pedro Sánchez, per haver acceptat el que demanava Junts: "Sánchez representa la mentida amb potes. Fins i tot la gent de Junts és conscient que és un mentider compulsiu i poc de fiar".

"Si nosaltres ens haguéssim rendit a Waterloo, com ha fet el PSOE, Feijóo seria president, però nosaltres tenim uns principis que els socialistes no tenen", ha afegit.

Segons ha avançat La Vanguardia, el president de Junts en el Parlament, Albert Batet, i el portaveu del partit i regidor a Barcelona, Josep Rius, van abordar amb Daniel Sirera i l'expert en comunicació política Xavier Domínguez a l'hotel Alma de Barcelona "la primera quinzena d'agost a Barcelona les seves possibilitats d'enteniment".

AJUNTAMENT DE BARCELONA

Preguntat per converses entre el PSC i Junts per governar a l'Ajuntament de Barcelona, com va explicar aquest dimarts 'Tot Barcelona', Sirera ha considerat que això "no augura res de bo".

"Entre fer alcalde Collboni o Trias, jo vaig escollir el mal menor. No crec que Collboni sigui el millor alcalde que pot tenir Barcelona, però un acord entre Trias i Collboni no augura res de bo per Barcelona", ha resolt.