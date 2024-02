Sirera (PP) avisa Collboni: "No som una crossa on recolzar-se sempre a canvi de res"

Critica que els pressupostos de la Generalitat "s'han cuinat a Madrid" per mantenir Sánchez

BARCELONA, 29 febr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha avisat l'alcalde socialista, Jaume Collboni, que la seva intenció és parlar amb tots els grups municipals per pactar i aprovar uns pressupostos que representin a tothom: "No som una crossa on recolzar-se sempre a canvi de res".

"Nosaltres no volem cadires en el Govern municipal, no volem més assessors. No volem més prebendes. Volem més policies, més neteja, més seguretat als carrers de Barcelona", ha afirmat en una entrevista d'Europa Press.

Amb els pressupostos tramitats i pactats entre el govern del PSC i ERC, l'escenari a l'Ajuntament se centra ara en les negociacions de l'executiu amb l'oposició per aconseguir els suports per aprovar definitivament els comptes en el ple del 22 de març.

Si no s'aproven en el ple, Collboni es podria abocar a una qüestió de confiança per aprovar-los automàticament si no es configura una majoria alternativa amb un nou candidat, una mesura que Sirera veu "difícil, però no impossible", i sobre la qual no es tanca a parlar amb tots els grups.

"El que tampoc no pot fer l'alcalde Collboni és actuar amb prepotència ni pensar que perquè nosaltres al juny vam fer el que vam fer continuarem fent el mateix", ha advertit en referència als vots del PP per investir-lo alcalde, una decisió de la qual diu que no es penedeix.

Així, Sirera li ha recordat que els populars tenen les línies vermelles molt clares: "Som el PP i mereixem un respecte. Els nostres 62.000 vots, barcelonins que ens han votat, mereixen respecte i nosaltres òbviament no som la crossa del PSC".

SITUACIÓ "COMPLICADA DE DESENCALLAR"

Amb tot, el líder popular veu una situació "complicada de desencallar" atès que el PSC i ERC no sumen la majoria (són 15 regidors) i ha lamentat que l'alcalde no estigui negociant amb els populars ni amb altres formacions, segons ha dit que li consta.

Encara no té decidit el vot per al ple del mes de març, però ha avisat que si no hi ha negociació, veu "complicat aprovar uns pressupostos que destinen menys diners per a habitatge i per a seguretat" i que no creu que siguin els que la ciutat necessita.

D'altra banda, ha demanat als líders de Junts, Xavier Trias; d'ERC, Elisenda Alamany; i de BComú, Ada Colau, respectivament, que no vinculin el suport als pressupostos a la seva entrada al govern perquè "això no pot ser un què hi ha d'allò meu".

Preguntat per si estaria disposat a entrar al govern de Collboni actualment, ha respost que no participarà en un govern que hi sigui ERC: "Jo no soc el PSC".

"ESTÀ CANTAT" UN PACTE DE GOVERN PSC-ERC

Per Sirera, "està cantat" un pacte de govern entre el PSC i ERC després de l'acord pressupostari, i considera que hi ha un pacte global entre socialistes i republicans a l'Ajuntament, al Parlament i al Congrés.

"A un votant català, avui tan li fa votar el PSC o votar ERC. Són el mateix i aprovaran els mateixos pressupostos. Uns pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona que s'aproven a canvi dels pressupostos a la Generalitat", ha afirmat.

A més a més, creu que els pressupostos de la Generalitat "s'han cuinat" a Madrid, pel suport que ERC dona al Govern central --ha dit-- a canvi de mantenir el president espanyol, Pedro Sánchez, en la presidència, per la qual cosa considera que no s'han pactat en clau catalana.

PP CATALÀ

Sobre el congrés autonòmic del PP català --que encara no té data-- ha explicat que "es farà quan s'hagi de fer i quan interessi fer-ho al PP de Catalunya" i ha confiat que els populars siguin decisius al Parlament.

Ha recalcat que Alejandro Fernández és el líder del PP i que no hi ha ningú que li disputi el lideratge: "En aquest partit el president és el candidat. No hi ha ningú més que hagi manifestat la voluntat de ser-ho".