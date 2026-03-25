Sirera diu no haver rebut la denúncia de Fernández Díaz per suposades irregularitats

BARCELONA 25 març (EUROPA PRESS) -
El líder del PP a Barcelona, Daniel Sirera, ha assegurat aquest dimecres que no ha rebut la denúncia de l'exportaveu i exlíder del partit a Barcelona, Alberto Fernández Díaz, per suposades irregularitats en el nomenament dels consells de districte i en la gestió de les afiliacions.
"Jo també ho he llegit, però jo no tinc guerres internes ni externes. Jo soc aquí per ajudar els barcelonins", ha dit en una entrevista a La 2Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press, en la qual ha afirmat que se n'ha assabentat per la premsa i defensa que, segons el que ha llegit en els mitjans, les acusacions no són competència de la seva presidència.
"Si jo hagués fet alguna cosa mal feta en el nomenament dels consellers de districte, l'Ajuntament de Barcelona no m'hauria permès fer aquests nomenaments i, per tant, tot el que s'ha fet, s'ha fet d'acord amb la llei, amb els estatuts", ha dit.
Preguntat per qui creu que serà el candidat de Junts en les eleccions municipals a Barcelona del 2027, ha expressat que qui ho sigui ho serà per "eliminació" i augura que el descens de vots que tindran els postconvergents serà molt bèstia.
Sobre el desnonament aquest dimecres d'un dels inquilins del bloc Sant Agustí 14 de Barcelona, al districte de Gràcia, on un fons d'inversió hi vol construir 'colivings' --i que s'ha ajornat fins al 15 d'abril--, ha assenyalat que els contractes s'han de complir perquè, si no, "estem en una jungla".