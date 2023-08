Sirera (PP) assegura que els carrils bici de Barcelona estan mal dissenyats i "suposen un perill"

BARCELONA, 14 ago. (EUROPA PRESS) -

El president del Partit Popular (PP) a l'Ajuntament de Barcelona, Dani Sirera, ha assegurat que els carrils bici de la ciutat estan mal dissenyats i "suposen un perill per als vianants", ha informat el partit en un comunicat d'aquest dilluns.

Sirera ha reclamat al consistori "fórmules alternatives i segures per evitar l'atropellament dels vianants per part de les bicicletes", que considera necessàries per garantir la convivència pacífica entre ells.

També ha dit que per tirar les escombraries o pujar a l'autobús no s'hauria d'haver de creuar un carril bici pel risc que pot suposar per al ciutadà i ha assegurat que des del seu grup continuaran treballant per revertir carrils bici que "generen incomoditat".

Així mateix, ha recordat que l'increment en el seu ús a la ciutat representa un augment de la sinistralitat viària i han explicat que, segons la Guàrdia Urbana, de cada deu atropellaments registrats a Barcelona en 2022, quatre van ser per bicicletes i patinets elèctrics.

Finalment, ha afegit que la seva intenció "no és assenyalar al col·lectiu ciclista, sinó reclamar actuacions a l'Ajuntament que eliminin la inseguretat i el risc que representen".