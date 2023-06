Sirera (PP) afirma que Collboni es va comprometre "minuts abans" del ple a no governar amb BComú

BARCELONA, 19 juny (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha afirmat que el ja alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), es va comprometre amb ell "minuts abans" del ple d'investidura a no governar amb BComú, tot i que ha admès que no hi ha cap pacte per escrit.

"El que dic a Collboni és: 'Si formes govern amb els comuns, no et donaré el meu suport'. I ell em diu: 'No ho faré", ha relatat el regidor popular en una entrevista d'aquest dilluns a 'El Periódico' recollida per Europa Press.

Per Sirera, les paraules del socialista i el comunicat dels comuns en el qual explicaven que farien costat a Collboni sense entrar al govern municipal el van fer decantar per donar l'alcaldia al candidat del PSC.