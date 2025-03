Sirera (PP) acusa els socialistes "d'acontentar" Junts i no garantir el servei a Rodalies

BARCELONA 8 març (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha acusat els socialistes d'estar més preocupats "d'acontentar" el president de Junts, Carles Puigdemont, que de garantir els serveis als catalans, després de les incidències ferroviàries.

Ho ha declarat aquest dissabte en visitar amb el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, el Mercat de Provençals del districte de Sant Martí, on ha defensat que els socialistes no estan fent el que han de fer i que "ara no hi ha excuses".

Sirera ha afegit que "ni Rodalies funciona, ni la seguretat funciona", després d'insistir que hi ha alta inseguretat de la ciutat de Barcelona i perillositat als districtes de Ciutat Vella, Nou Barris i Sant Martí.