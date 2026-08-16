Sirera (PP) acusa Collboni d'"irresponsabilitat" per assentaments a Collserola (Barcelona)

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA, 16 ago. (EUROPA PRESS) -
El president del Partit Popular (PP) a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha acusat l'alcalde, Jaume Collboni, d'"irresponsabilitat majúscula" en assegurar que els Agents Rurals investiguen un assentament com a possible origen de l'incendi de divendres a Collserola (Barcelona), ha informat el partit en un comunicat aquest diumenge.
Sirera ha demanat prudència fins a conèixer les conclusions de la investigació sobre les possibles causes, però ha insistit que l'Ajuntament no pot permetre assentaments a la zona forestal de Collserola: "Havien d'haver estat erradicats molt abans. No podem esperar al fet que passi una desgràcia per actuar".
També ha criticat que el divendres l'Ajuntament activés el Pla d'Actuació Municipal per Risc d'Incendis després que la Generalitat situés el Barcelonès en el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendi: "Collboni sabia que el risc era molt alt, va activar el pla d'alerta i va mobilitzar recursos, però mentre demanava màxima precaució als ciutadans seguia permetent assentaments en plena zona forestal".
Sirera ha afegit que l'incendi podria haver tingut conseqüències més greus, atès que "un canvi en el vent podria haver empès les flames cap a l'interior de Collserola i convertir un incendi de 10 hectàrees en un incendi forestal d'enormes dimensions".
Fonts municipals consultades per Europa Press han manifestat que les causes d'aquest foc, que va quedar extingit el dissabte, continuen sota investigació d'Agents Rurals.
DEMANA INFORMACIÓ
El president del PP a Barcelona, que ha agraït el treball a tots els serveis d'emergència, ha reclamat a l'Ajuntament que prioritzi l'erradicació dels assentaments en zones forestals perquè "suposen un risc evident d'incendi", oferint l'atenció social que correspongui a les persones vulnerables.
Sirera ha assegurat que demanarà al consistori informació sobre quants assentaments existeixen actualment a Collserola, des de quan es coneix la seva existència i quines actuacions s'han realitzat per desmantellar-los: "Els assentaments han de desaparèixer i l'Ajuntament té l'obligació d'actuar abans que haguem de lamentar una tragèdia".