Sirera insta a obrir una "nova etapa" de creixement i ambició en el PP de Catalunya

LORENA SOPENA / EUROPA PRESS
Els presidents provincials reivindiquen Feijóo com alternativa a Sánchez
BARCELONA, 27 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Junta Local del PP de Barcelona, Daniel Sirera, ha instat a obrir una "nova etapa" de creixement i ambició en el PP de Catalunya i ha defensat que el partit s'obri als qui volen una Catalunya millor.
Així ho ha dit en la seva intervenció de benvinguda del XVI congrés partit aquest dissabte, en què també han parlat els presidents del PP a Tarragona, Maria Mercè Martorell; a Lleida, Xavier Palau; a Girona, Daniel Ruiz, i a Barcelona, Manuel Reyes.
Sirera ha remarcat que el PP s'ha d'obrir "de bat a bat" i ser la casa comuna dels qui defensen la llibertat, la responsabilitat i la convivència en una Catalunya sense sectarismes i sense murs.
En aquest sentit, ha afirmat que aquest congrés ha de ser un "punt de partida" per eixamplar el projecte i ha afegit que el partit no pot limitar-se a resistir, sinó que ha de tornar a il·lusionar.
MARIA MERCÈ MARTORELL
Martorell ha destacat que, malgrat les diferències territorials, l'objectiu comú del PP és que el president de la formació, Alberto Núñez Feijóo, sigui el proper president del Govern espanyol.
"La situació és insostenible. A cap país europeu es permetria el que està passant aquí", ha afirmat, i per això creu que el PP té l'obligació de seguir treballant per estar preparat i ser una alternativa al govern actual.
XAVIER PALAU
Palau ha reivindicat un projecte per a Lleida, Catalunya i el conjunt d'Espanya basat en "sentit comú i dignitat, ordre i identitat", i ha demanat més coordinació policial perquè els veïns tinguin municipis segurs.
"Volem una Lleida en què es defensin els valors occidentals", ha afegit.
DANIEL RUIZ
Ruiz ha destacat que defensar les idees del PP és, de vegades, anar "contracorrent", i ha reivindicat que la gran riquesa del PP de Girona és la qualitat humana i moral dels seus integrants.
Ha assegurat que des de Girona seguiran treballant amb la mateixa "determinació" per defensar els seus votants que, diu, han expressat en les urnes el seu rebuig al govern de Pedro Sánchez.
MANUEL REYES
Reyes ha afirmat que el PP català "surt reforçat d'aquest congrés, amb moltes ganes", i ha posat com a exemple l'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, per aconseguir la majoria absoluta després d'obtenir només un regidor la primera vegada que es va presentar.
"No ens posem límits, no ens deixem enganyar. A Andalusia ens deien que era impossible que el Partit Popular guanyés les eleccions i governés, i ho vam fer possible", i ha assegurat que el PP català liderat per Fernández és capaç de guanyar les eleccions.