Sirera critica que Barcelona comença el curs amb "3.624 nens sense plaça de guarderia municipal"

BARCELONA 7 set. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha criticat aquest diumenge que el curs començarà a la ciutat amb "3.624 nens sense plaça de guarderia municipal" i per això ha demanat concertar places privades que queden vacants, informa en un comunicat.
Considera que l'alcalde, Jaume Collboni, "torna a suspendre" perquè és una xifra similar a la del curs passat: per a aquest curs l'Ajuntament ha assignat 4.679 places de guarderia, mentre que 8.303 famílies han demanat matricular en guarderies municipals, ha dit.
Ha recordat que el 2023 el PP "va aconseguir aprovar per majoria una proposta" en comissió perquè el consistori subvencionés part del cost de les guarderies privades per a les famílies que no van poder accedir a plaça pública.
També ha considerat "una vergonya que Ajuntament i Generalitat permetin que més de 2.000 alumnes comencin les classes a barracons" (sumen set escoles), alguns amb problemes d'espai, manteniment i temperatura, segons ell.
A més veu manca d'ajuts de l'Ajuntament per evitar que la tornada a l'escola sigui un problema econòmic per a les famílies, i que enguany estan xifrades en 500 euros de mitjana per alumne.