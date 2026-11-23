LORENA SOPENA / Europa Press
BARCELONA, 23 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del grup municipal del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha assegurat aquest dilluns que el PP acceptarà els vots de Vox si els necessita per arribar al Govern central després de les eleccions generals d'aquest diumenge.
"Vam guanyar les eleccions el 2023 i el PSOE va decidir pactar amb Junts, ERC i Bildu perquè Feijóo no fos president. Tots aquells que no vulguin que governem amb Vox, que ens votin i tindrem una amplíssima majoria per governar sols!", ha dit en una entrevista a 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press.
Ha assegurat que Vox ja governa en algunes autonomies amb el PP i "no s'han limitat els drets ni hi ha hagut cap involució de res".
Ha apuntat que no li agraden els cordons sanitaris i aposta per poder "parlar amb tothom".
Preguntat per si no veu un greuge crònic en inversió a les infraestructures de Catalunya respecte de Madrid, Sirera ha afirmat que hi ha un "petit problema" que no només correspon als governs d'Espanya, sinó a la manera d'actuar dels partits catalans.
BARCELONA
Preguntat pels pisos d'emergència social a Barcelona, ha assegurat que si en les eleccions municipals del 2027 esdevé alcalde no farà pisos d'emergència social "per tenir persones en un gueto".
Ha apuntat que vol abaixar un 40% l'IBI per als veïns de la ciutat tot i que "tampoc dic que el 40% es pugui reduir el primer any" i que, segons ell, una bona part del cost de cobrir la Gran Via per Sant Martí, la ronda del Mig a les Corts i la ronda de Dalt a Horta es pot pagar amb fons europeus.