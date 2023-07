Sirera adverteix el PSC i els comuns que el PP "no donarà suport gratis" a la Diputació de Barcelona

BARCELONA, 10 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha advertit aquest dilluns el PSC i els comuns que el PP "no donarà suport gratis" a l'acord que han tancat les dues formacions a la Diputació de Barcelona.

Ho ha dit aquest dilluns en unes declaracions als periodistes al costat del candidat del PP per Barcelona a les eleccions generals, Nacho Martín Blanco, sobre l'acord per configurar un govern entre el PSC i els comuns a la Diputació de Barcelona.

"Han arribat a un acord en el qual no tenen majoria de govern i, per tant, el que nosaltres no farem serà donar suport gratis a cap solució", ha sostingut Sirera.

A més a més, ha assegurat que els populars estan disposats a votar-se a si mateixos "si els socialistes i els comuns no entenen que en aquesta qüestió de govern el PP és fonamental".

"Nosaltres volem tenir un paper important a la Diputació", ha sostingut Sirera, que també ha reivindicat que ciutats importants com Castelldefels o Badalona (Barcelona) estan governades pel PP.