Sira Rego, sobre el 'no' de Junts a la jornada laboral: "Encara hi ha temps per a una majoria"

Tatxa de "inaudit" el seu veto a entrar a Israel
BARCELONA, 9 set. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Joventut i Infància del Govern, Sira Rego, d'Esquerra Unida (IU), ha afirmat que "encara hi ha temps perquè hi hagi una majoria" que recolzi la rebaixa de la jornada laboral, després de la negativa de Junts a la proposta de llei que es debatrà aquest dimecres.
Així ho ha dit en una entrevista en Catalunya Ràdio aquest dimarts recollida per Europa Press, en la qual ha remarcat que es tracta d'una iniciativa que "aparca les prioritats partidistes i bona per a la gent treballadora del país sense reduir els salaris".
Ha insistit que el Govern no es va a cansar de "seguir treballant per millorar la vida de la gent" i ha subratllat que veu a l'executiu del president Pedro Sánchez amb energia per acabar la legislatura.
REPARTIMENT DE MENORS I TABAC
En un repàs de l'actualitat, Rego ha explicat que el repartiment de menors immigrants es troba en l'elaboració del procediment "perquè amb caràcter immediat comencin ja els trasllats" i ha respost a la negativa d'acollir d'algunes comunitats, com a Balears.
"Els criteris els hem treballat al llarg d'un any, de la mà de les comunitats autònomes, malgrat el seu bloqueig, però es tracta d'una proposta que es fa de quants nens hauria de tenir el sistema d'acolliment de cadascuna de les comunitats i, a partir d'aquí, quan es triplica aquest nombre es pot declarar la contingència migratòria, i no és el cas de Balears", ha sentenciat.
D'altra banda, ha assenyalat que Catalunya ha fet "més esforç" i té més places creades d'acolliment, ja que, segons ella, és una qüestió de prioritat política.
També s'ha referit a la llei del tabac i la seva incidència en els menors d'edat: "Volem erradicar el tabaquisme en menors, generar un marc de convivència en el qual canviï el paradigma i la relació amb el tabac".
EL SEU VETO A ISRAEL
Finalment, Rego ha titllat "d'inaudit" el seu veto a entrar a Israel i ha comentat que si escau li afecta personalment de forma directa.
"La meva família paterna viu a Cisjordània i se m'està prohibint entrar en Palestina, un espai també ocupat il·legalment per Israel, i un fet que en el meu cas té un component que va més enllà de l'estrictament polític", ha conclòs.