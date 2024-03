Sira Rego defensa que a Tsunami "no hi ha hagut" violència i demana tornar al terreny polític

BARCELONA, 1 març (EUROPA PRESS) -

La ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, ha defensat que en les protestes convocades per 'Tsunami Democràtic' després de la sentència del 'procés' "no hi ha hagut una qüestió de violència", per la qual cosa ha demanat retornar el cas al terreny polític, textualment.

A més, en preguntar-li en una entrevista de La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press per si les protestes que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castelló, s'emmarquen dins del dret a la protesta, ha respost que "per descomptat".

Rego ha defensat aquesta postura després que el Tribunal Suprem (TS) obrís aquest dijous una causa per terrorisme a l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i al diputat d'ERC al Parlament, Ruben Wagensberg, per les protestes de 'Tsunami Democràtic'.