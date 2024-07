Sira Rego anuncia que el Govern central iniciarà la reforma de la Llei d'Estrangeria el dilluns

OVIEDO, 12 jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, ha anunciat aquest divendres que el Govern iniciarà aquest dilluns la reforma de l'article 35 de la Llei d'Estrangeria per facilitar l'atenció als menors estrangers no acompanyats.

Rego ha fet aquest anunci durant la seva participació a la Universitat d'Estiu del Partit de l'Esquerra Europea a Mieres, a Galícia, on ha instat al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a recolzar aquesta reforma i deixar d'un costat les "polítiques d'ultradreta".

El nou panorama polític, obert per la ruptura de VOX dels seus governs de coalició amb el PP, arriba, ha explicat Rego, com a efecte de la conferència sectorial per la infància i adolescència, celebrada aquesta setmana a Tenerife i que ha permès aconseguir un acord per a l'acolliment voluntari de nens en les diferents comunitats.

No obstant això, aquest primer pas és, al seu judici, insuficient. "Hem d'anar a un canvi de la legislació que ens permeti abordar la migració tenint en compte que és un fenomen de caràcter estructural i dinàmic", ha explicat.

La reforma de la llei és "el punt de partida" que en la seva opinió permetrà "fer una planificació del fenomen migratori, garantint els drets de la infància".

Només a Canàries, ha assenyalat la Ministra, hi ha 6.000 menors que han de ser acollits "amb garanties", alguna cosa que podria assegurar-se amb la modificació del citat article 35.

RUPTURA PP I VOX

Respecte a la ruptura dels governs de coalició de PP i Vox en diverses CCAA, Sira Rego ha dit que més enllà de la fallida dels executius autonòmics "per l'espantada dels d'Abascal", ara és necessari que també el PP trenqui amb Vox.

"Vox sembla que ha trencat amb el PP, però les polítiques ultres de Vox segueixen romanent, per tant, ara el que toca és que el senyor Feijóo trenqui també amb Vox", ha dit.