Singapore Airlines reestructura les seves rutes a Espanya, amb Madrid com a destinació final i via Barcelona

BARCELONA 8 maig (EUROPA PRESS) -
Singapore Airlines preveu reestructurar a partir de l'octubre els seus actuals serveis de cinc vols setmanals entre Singapur i Barcelona, que tindrà a partir d'ara Madrid com a destinació final i farà escala a Barcelona, una decisió encara subjecta a l'aprovació de les autoritats regulatòries, informa l'aerolínia aquest divendres en un comunicat.
El vicepresident sènior de planificació de màrqueting de la companyia, Dai Haoyu, ha explicat que Madrid és tant una destinació turística popular com un important centre financer i de negocis, i valora que el servei "oferirà als nostres clients més opcions i una flexibilitat més gran a l'hora de planificar els seus viatges".
Els bitllets per al nou servei a Madrid estaran disponibles per a la venda a partir del juny del 2026 a través dels canals de distribució de l'aerolínia, i el primer viatge està previst el 26 d'octubre d'aquest any.