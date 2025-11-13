La Sindicatura de Comptes presenta tres informes al Parlament

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
Els membres de la Sindicatura de Comptes, amb el síndic major, Miquel Salazar, al capdavant, han comparegut aquest dijous en la comissió de la Sindicatura de Comptes per presentar tres informes, informa la cambra catalana en un comunicat.
En concret, l'ens ha presentat els informes sobre el Compte General de la Generalitat de l'exercici 2023 i sobre el Compte General de les corporacions locals de l'exercici 2023.
També l'informe sobre els comptes anuals abreujats de la Fundació Observatori de l'Ebre de l'exercici 2022.